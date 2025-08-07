গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ
চার মাস বয়সী ছেলের পর মারা গেলেন বাবা-মা
গাজীপুর সিটি করপোরেশনের পুবাইল মিরের বাজারে একটি বাসায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে ছেলের মৃত্যুর পর মারা গেলেন বাবা-মা।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যান। তারা হলেন মোহাম্মদ রিপন (২৬) ও তার স্ত্রী হাফিজা আক্তার (২০)।
বুধবার (৬ আগস্ট) দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে হাফিজা আক্তার ও বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে স্বামী মোহাম্মদ রিপনের মৃত্যু হয়।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, রোববার (৩ আগস্ট) সকালের দিকে দগ্ধ অবস্থায় শিশুসহ তিনজনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়। এসময় চার মাসের শিশু রায়হানকে মৃত ঘোষণা করা হয়। গতকাল মধ্যরাত ও আজ ভোরে শিশুটির বাবা-মাও মারা যান।
হাফিজার শরীরে ৭৫ শতাংশ ও রিপনের শরীরের ৮০ শতাংশ দগ্ধ ছিল বলেও জানান এই চিকিৎসক।
এর আগে রোববার সকালে গাজীপুর মহানগরের মিরের বাজার এলাকার একটি বাসায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে শিশুটিসহ তার বাবা-মা দগ্ধ হন।
