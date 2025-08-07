  2. দেশজুড়ে

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস পুকুরে, শিশু নিহতসহ আহত ১৫

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শেরপুর
প্রকাশিত: ০৫:৫৮ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী একটি বাস পুকুরে পড়েছে। এতে তিন মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৫ জন।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেলে শেরপুর-ঝিনাইগাতী সড়কের খৈলকুড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ঝিনাইগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল আমিন দুর্ঘটনার তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শেরপুর থেকে ছেড়ে আসা আকাশ বিকাশ পরিবহনের একটি বাস ১৫-২০ জন যাত্রী নিয়ে ঝিনাইগাতীতে যাচ্ছিল। পথে খৈলকুড়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি পুকুরে পড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা যাত্রীদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। এসময় একটি শিশু নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে ফায়ার সার্ভিস।

পরে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

ঝিনাইগাতী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান বলেন, পুকুর থেকে একটি শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে ঝিনাইগাতী থানার ওসি মো. আল আমিন বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। সড়কে এখন যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। দুর্ঘটনার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এসআর/জিকেএস

