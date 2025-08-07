ভারতে কারাভোগ শেষে দেশে ফিরলো বাংলাদেশি দুই নারী
ভারতে আট মাস কারাভোগ শেষে দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশি নারী। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে তাদের হস্তান্তর করা হয়।
ফেরত আসা দুই নারী হলেন শিল্পী খানম (২৯) ও রুকসানা খানম মিতা (২৩)। এরা গোপালগঞ্জ ও নড়াইলের বাসিন্দা।
শিল্পী খানম জানান, ‘তারা দালালের মাধ্যমে রাতের আঁধারে সীমান্ত পার হয়ে অবৈধভাবে ভারতের গোয়া প্রদেশে যান। সেখানে বাসা বাড়িতে কাজ করার সময় অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং অবস্থান করার অভিযোগে ভারতীয় পুলিশ আটক করে আদালতে পাঠায়। আদালত ৮ মাসের সাজা দেয়। সাজা শেষে আজ দেশে ফিরলাম।’
বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস হোসেন মুন্সি জানান, ‘ফেরত আসারা অবৈধ পথে ভারতে গিয়ে সে দেশের পুলিশের হাতে আটক হন। পরে দুই দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে তাদের বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।’
তিনি আরও জানান, ‘বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে দুই নারীকে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করে। পরে আইনি কার্যক্রম শেষে তাদের রাইটস যশোর নামের একটি মানবাধিকার সংস্থার হেফাজতে হস্তান্তর করা হবে।’
