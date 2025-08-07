  2. দেশজুড়ে

সেই ক্ষুদে ফুটবলার সোহানের দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান

প্রকাশিত: ০৯:৫৭ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
উপহারসামগ্রী নিয়ে সোহানের বাড়িতে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক

চাঁদপুরের সেই ক্ষুদে ফুটবলার সোহানের দায়িত্ব নিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার পড়াশোনা থেকে শুরু করে খেলাধুলার সব দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক সোহানের বাড়িতে এসে ফুটবলের সরঞ্জাম ও নগদ অর্থ প্রদান করেন।

ছোট্ট ছয় বছরের সোহান চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার জহিরাবাদ ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড সাড়ে পাঁচআনী গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ সোহেল প্রধানের ছেলে। মাত্র আড়াই বছর বয়সে দাদা মৃত শাহ আলম প্রধান একটি ফুটবল কিনে দেন সোহানকে। সে থেকেই শুরু হয় তার ফুটবল প্রশিক্ষণ।

প্রতিদিন বাবার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে সে। মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে ফুটবল নিয়ে তার ড্রিবলিং ও স্কিল দেখে অনেকেই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তার ফুটবল কসরত। বিষয়টি নজরে আসে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হকের। এরপরই ছুটে এসে শিশু সোহানের পরিবারকে উপহারসামগ্রী তুলে দেন তিনি।

সোহানের বাবা সোহেল প্রধান বলেন, ‘আমি এই দেশে জন্ম নিয়ে সার্থক। আমার ছেলেকে আজ যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়েছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই তারেক রহমান ও আমিনুল হককে। আমাদেরকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে, এটা কখনোই ভোলার নয়। সবার সহযোগিতা নিয়ে আমার ছেলে একদিন অনেক বড় ফুটবলার হবে।’

জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নজরে আসে সোহানের ফুটবল খেলার ভিডিও। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পড়াশোনা থেকে শুরু করে সোহানের খেলাধুলার সব দায়িত্ব নিয়েছেন। তার জন্য ফুটবল খেলার সব সরঞ্জাম ও কিছু নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিমাসে সোহানের জন্য তারেক রহমান একটি সম্মানজনক অর্থ প্রদান করবেন। সোহানের পরিবার যেন আর্থিকভাবে সচ্ছলতা ফিরে পায়, সব ধরনের সহযোগিতা আমরা করবো।’

