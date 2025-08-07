কুড়িগ্রামে দুই ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা

কুড়িগ্রামে দুই ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে লাইসেন্স নবায়ন না করায় দুই ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে জরিমানা ও সিলগালা করে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দীপজন মিত্র এ অভিযান পরিচালনা করেন।
ডায়াগনস্টিক সেন্টার দুটি হলো, আপডেট ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও জনসেবা ডায়াগনস্টিক সেন্টার।
এ সময় কুড়িগ্রাম জেলা সিভিল সার্জন ডা. স্বপন কুমার বিশ্বাস ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আবু সাজ্জাদ মোহাম্মদ সায়েমসহ থানা পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিলেন।
কুড়িগ্রাম জেলা সিভিল সার্জন ডা. স্বপন কুমার বিশ্বাস বলেন, ডায়াগনস্টিক সেন্টার দুটি দীর্ঘদিন লাইসেন্স নবায়ন না করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাদের বারবার লাইসেন্স নবায়ন করতে বলা হলেও তারা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে লাইসেন্স নবায়ন করা থেকে বিরত ছিল।
ভূরুঙ্গামারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বলেন, ডায়াগনস্টিক সেন্টার দুটিকে সতর্ক করতে ৫০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রতিষ্ঠান দুটি সিলগালা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
রোকনুজ্জামান মানু/আরএইচ/জেআইএম