চুয়াডাঙ্গায় বিজিবির অভিযান: ২১টি সোনার বারসহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবির অভিযান: ২১টি সোনার বারসহ আটক ১
চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ২১টি সোনার বারসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে বিজিবি।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর পাড়ায় এ অভিযান চালানো হয়। উদ্ধার সোনার বারগুলোর মোট ওজন ২ কেজি ৪৪৯ গ্রাম, বাজারমূল্য প্রায় ৩ কোটি ৬০ লাখ ৪০ হাজার টাকা।
আটক ব্যক্তির নাম আবদিন মিয়া (৩৫), তিনি চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের আনার আলীর ছেলে।
চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির সহকারী পরিচালক হায়দার আলী জানান, ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালিত হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি আভিযানিক দল সীমান্তের পিলার ৭৫/৩-এস থেকে প্রায় বাংলাদেশের ৮০০ গজ অভ্যন্তরে অবস্থান নেয়।
এক পর্যায়ে দুটি মোটরসাইকেল আরোহীকে আসতে দেখে টহল দল থামার সিগন্যাল দেয়। চালক পালিয়ে গেলেও পেছনের আরোহী ঝাঁপ দেন পাশের একটি পুকুরে। তার হাতে থাকা একটি প্যাকেট এবং পুকুর থেকে আরও একটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। পরে দুইটি প্যাকেট থেকে ২১টি সোনার বার পাওয়া যায়।
বিজিবি জানায়, এ ঘটনায় বিজিবি নায়েক জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। উদ্ধার স্বর্ণের বারগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা রাখা হয়েছে।
হুসাইন মালিক/এএমএ