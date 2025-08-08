শ্যামনগরে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, আটক ৩
সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ভেটখালী বাজারে সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে অস্ত্র ও গুলিসহ তিনজনকে আটক করেছেন কালীগঞ্জ সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা।
বুধবার (৬ আগস্ট) বিকেল আনুমানিক ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ টিম ভেটখালী বাজারের কুতুব উদ্দীনের চায়ের দোকানে অভিযান চালায়। অভিযানে প্রথমে জামিরুল ইসলাম জামু, রবিউল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, আজিজুল ইসলাম, ফরিদ হোসেন ও আলমগীর হোসেন বাবুকে আটক করা হয়।
পরে আটকদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের দেওয়া তথ্যে রাতেই আরও একটি অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয় একটি একনলা বন্দুক, ১৪ রাউন্ড শটগানের গুলি, তিনটি বাটন ফোন ও তিনটি স্মার্টফোন।
পরবর্তীতে সাতজনের মধ্যে যাচাই-বাছাই শেষে তিনজনকে আটক রেখে বাকিদের ছেড়ে দেয় সেনাবাহিনী। আটক তিনজন হলেন, উপজেলার কালিঞ্চী গ্রামের রবিউল ইসলাম (৪৫), তারানীপুর গ্রামের আলমগীর হোসেন বাবু (৩৬) এবং গোলাখালী গ্রামের জামিরুল ইসলাম জামু (৫৫)।
সেনাবাহিনীর সদস্যরা জব্দ অস্ত্র ও আসামিদের কালীগঞ্জ ক্যাম্পে নিয়ে যান। এরপর বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেল ৫টায় আটক আসামিদের শ্যামনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ুন কবির মোল্যা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন, চোরাচালান, মানবপাচার ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একাধিক মামলা রয়েছে। বর্তমানে এ বিষয়ে একটি নিয়মিত মামলা চলমান রয়েছে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, ভেটখালী ও আশপাশের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই একটি চক্র অস্ত্র ও মাদক পাচারসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। সেনা অভিযানের মাধ্যমে এ চক্রের একটি বড় অংশ চিহ্নিত হওয়ায় এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে।
