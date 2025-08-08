সুনামগঞ্জে বাস-সিএনজি সংঘর্ষে নিহত ৩, সিলেট থেকে বাসচালক গ্রেফতার
সুনামগঞ্জে বাস-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিক্ষার্থীসহ তিনজন নিহতের ঘটনায় ঘাতক বাসচালককে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৯।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাতে ওই বাসচালককে গ্রেফতারের বিষয়টি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন র্যাব-৯ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও মিডিয়া অফিসার কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ। আটক বাসচালক জাকির আলম (৩৫) সিলেটের মাহতাবপুর গ্রামের কুদুস আলীর ছেলে।
র্যাব জানায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে র্যাব-৯ একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে সুনামগঞ্জ-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের বাহাদুরপুর এলাকায় বাস-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় প্রধান আসামি ঘাতক বাসচালক সিলেটে অবস্থান করছেন। পরে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে র্যাব অভিযান চালিয়ে রাত ৮টা ৪০ মিনিটের দিকে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার লামাকাজি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে।
র্যাব-৯ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও মিডিয়া অফিসার কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই বাসচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে এরইমধ্যে সিলেটের লামাকাজি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
লিপসন আহমেদ/এএমএ