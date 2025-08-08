মৌলভীবাজারে ব্যাবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

মৌলভীবাজারে ব্যাবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা
মৌলভীবাজার পৌর শহরের শমশেরনগর রোডে মেসার্স এফ রহমান ট্রেডিংয়ের মালিক শাহ ফয়েজুল রহমান রুবেলকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে সিলেটের এম এ জি ওসমানি হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সন্ধ্যার পর তার নিজ দোকানে প্রবেশ করে দুর্বৃত্তরা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে তাকে কোপাতে থাকে। আশপাশের সিএনজিচালক ও ব্যবসায়ীরা চিৎকার শুনে এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। পরে আহত ব্যবসায়ীকে মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানান তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতকে সিলেট এম এ জি ওসমানি হাসপাতালে রেফার করেন তারা। সেখানে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। ব্যবসায়ী রুবেলের বাড়ি কুলাউড়া উপজেলার কাদিপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামে।
প্রত্যক্ষদর্শী এক সিএনজিচালক বলেন, আমরা রুবেল ভাইয়ের পাশের দোকান মাতৃছায়া ইলেকট্রনিক এর সামনে বসে গল্প করছি। তখন তিনি বাঁচাও বলে ডাক দেন। ওনাকে ধরে সিএনজিতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। এরমধ্যে দেখি যারা মেরেছে তারা সবাই পালিয়ে গেছে।
নিহত রুবেলের শ্যালক ইমন তরফদার বলেন, দুলাভাই দীর্ঘদিন ধরে শহরে ব্যবসা করছেন। সাদাইপাতি নামের তার নিজের সুনামধন্য প্রতিষ্ঠান আছে। হয়তো কারও সঙ্গে পূর্বশত্রুতা থাকতে পারে। সেই জেরে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে আমরা আশঙ্কা করছি। সিলেটে লাশ ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি চলছে।
মৌলভীবাজার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মাহবুবুর রহমান বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ কাজ করছে। রহস্য উদঘাটনে তদন্ত চলছে ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ওমর ফারুক নাঈম/এএমএ