রাজশাহীতে রেললাইনে ভাঙন, আড়াই ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

রাজশাহীতে রেললাইনে ভাঙন, আড়াই ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক
রাজশাহীর নন্দনগাছীতে রেললাইন (রেলের পাত) ভেঙে যাওয়ায় সারাদেশের সঙ্গে রাজশাহীর ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার (৭ আগহস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে নন্দনগাছীর বালুদিয়াড় মাদরাসা মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে আড়াই ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার শহীদুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয়রা জানান, রাজশাহী থেকে পঞ্চগড়ের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেস ট্রেন সাড়ে ৯টার দিকে নন্দনগাছী অতিক্রম করে। বাংলাবান্ধা ট্রেন চলে যাওয়ার পর রেললাইন ভাঙা দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা জড়ো হন ও রেল বিভাগকে অবহিত করেন। পরে রেলের কর্মীরা ভাঙা লাইন মেরামত শুরু করেন।
রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার শহীদুল ইসলাম বলেন, রেললাইনে ভাঙন শোনার পর রাজশাহীর সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ ছিল। এরপর শুরু হয় লাইন মেরামতের কাজ ৷ আড়াই ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, রেললাইন ভাঙা থাকায় রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী ধুমকেতু, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনসহ কয়েকটি ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে এসব ট্রেন ছেড়ে যাবে।
সাখাওয়াত হোসেন/এএমএ