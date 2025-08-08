  2. দেশজুড়ে

নাটোরে প্রাইভেটকার থামিয়ে চালককে গলা কেটে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৩৫ এএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
নাটোরের লালপুরে সাইদুর রহমান নামে এক প্রাইভেটকার চালককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার গোপালপুরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাইদুর কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার বামনপাড়া গ্রামের মৃত আলতাব হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়া থেকে গোপালপুর রেলগেটের দিকে যাওয়ার পথে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস হাই স্কুলের সামনে সাইদুরের গলায় ছুরি দিয়ে আঘাত করে দুর্বৃত্তরা। পরে প্রাইভেটকার থেকে বের হয়ে জনসমাগম এলাকায় আসার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু গাড়ি থেকে নামার পরই তার মৃত্যু হয়। পরে রাস্তার পাশে রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল হক বলেন, গাড়ির ভেতর থেকে একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া গাড়ির কাগজপত্র যাচাই করে নিহতের পরিচয় শনাক্ত করা হয়।

নাটোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. ইফতে খায়ের আলম জাগো নিউজকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। তিনি গাড়ি থেকে নেমে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার।

তিনি আরও বলেন, প্রাইভেটকারটি কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে এসেছে বলে প্রাথমিকভাবে তথ্য পাওয়া গেছে।‌ সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

