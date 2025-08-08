চাঁদপুরে মোটরসাইকেল কেড়ে নিলো দুই কিশোরের প্রাণ

চাঁদপুরে মোটরসাইকেল কেড়ে নিলো দুই কিশোরের প্রাণ
চাঁদপুরে মোটরসাইকেল-পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই কিশোর নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় সদর উপজেলার চান্দ্রা চৌরাস্তার উত্তরপাশে বিল্লাল খানের হ্যাচারি সংলগ্ন দেওয়ানবাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলো- চাঁদপুর সদর বালিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম ঢালীর ছেলে মো. অমি ঢালী (১৮) ও একই ওয়ার্ডের বাসিন্দা কার্তিক চন্দ্র দাসের ছেলে কিশোর চন্দ্র দাস (১৭)। তারা দুজনই মোটরসাইকেল আরোহী ছিলো।
স্থানীয়রা জানান, মোটরসাইকেল ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই কিশোর গুরুতর আহত হয়। পরে তাদের উদ্ধার করে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাহার মিয়া বলেন, নিহত যুবকদের প্রাথমিক সুরতহাল করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
