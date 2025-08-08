লালমনিরহাটে মাদক কারবারিদের হামলায় আহত ৪

লালমনিরহাটে মাদক কারবারিদের হামলায় আহত ৪
লালমনিরহাটের মাদক কারবারিকে আটকের সময় আক্রমণে একটি সামাজিক সংগঠনের চারজন সদস্য গুরুতর জখমের শিকার হয়েছেন।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকাল ১০টায় আলোকিত সমাজ নামে ওই ক্লাবটি সংবাদ সম্মেলন করে এ বিষয়ে প্রশাসন ও স্থানীয়দের সহযোগিতা কামনা করেন।
এসময় জানানো হয়, বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত ১০টায় আলোকিত সমাজ ক্লাবের সদস্যরা জিয়াউর রহমান (৪৫) নামে এক মাদক কারবারিকে মাদকসহ হাতেনাতে আটক করেন। ক্লাবের সদস্যরা ভিডিও ও ছবি তুলে ক্লাবের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশ করেন।
এ ঘটনার পরপরই মাদক কারবারি ও তার সহযোগীরা সংঘবদ্ধভাবে ক্লাবের সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। হামলায় মিজানুর (১৯), শিপন (১৮), জহরুল ইসলাম (১৮) ও হাসানুর ইসলাম (১৯) নামে চারজন আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে আদিতমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
এদিকে হামলার শিকার হয়ে ভুক্তভোগীরা থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। তবে জানা যায়, অভিযুক্ত মাদক কারবারির পক্ষ থেকে উল্টো ক্লাবের কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে।
আলোকিত সমাজ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আল-আমিন বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে আসছি। ভবিষ্যতেও এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে সবার সহযোগিতা কামনা করছি।
এ বিষয়ে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করাও হলেও তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।
আদিতমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকবর আলী বলেন, কোনো পক্ষের অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মহসীন ইসলাম শাওন/এমএন/এমএস