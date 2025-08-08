তেঁতুলিয়া সীমান্ত থেকে ১১ নারী আটক
পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে ১১ নারীকে আটক করেছে বিজিবি। শুক্রবার (৮ আগস্ট) ভোর ৪টার দিকে উপজেলার শুকানি এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
বিজিবি সূত্র জানায়, সীমান্তের মেইন পিলার ৭৪২ এর ১ নম্বর সাব পিলার এলাকা দিয়ে তারা অবৈধভাবে ভারত যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ৭০০ টাকা জব্দ করা হয়। তাদের বাড়ি যশোর, নড়াইল ও ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায়। পাচারকারী চক্রের দালালের মাধ্যমে এক লাখ ৬৫ হাজার টাকা চুক্তিতে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের জন্য তারা সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করেন।
নীলফামারী ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক শেখ মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা জানান, ‘জব্দ নগদ টাকাসহ আটকদের তেঁতুলিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।
