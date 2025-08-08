শুক্রবার দুপুর মানেই অসহায়দের নিয়ে আইডিয়া’র খাবারের আয়োজন

শুক্রবার দুপুর মানেই অসহায়দের নিয়ে আইডিয়া’র খাবারের আয়োজন
শুক্রবার এলেই সমাজের অসহায়-সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে খাবার নিয়ে হাজির হয় যশোরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আইডিয়া সমাজকল্যাণ সংস্থা। প্রায় চার বছর ধরে ‘আইডিয়া ফ্রাইডে মিল’ নামে এ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে সংগঠনটি।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) আয়োজনের মধ্যদিয়ে উদযাপিত হলো ২০০তম সপ্তাহ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিরতিহীনভাবে প্রতি সপ্তাহে এ কার্যক্রম চলছে।
শুক্রবার যশোরের খড়কীতে অবস্থিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আইডিয়া সমাজকল্যাণ সংস্থার কার্যালয়ে দেখা যায়, তৃপ্তির সঙ্গে পোলাও, মাংস, ডিম দিয়ে দুপুরের খাবার খেলেন রিকশাচালক হাসান মিয়া। পাশে বসে শ্রমজীবী হায়দার আলীও খেলেন একই খাবার। শুধু হাসান মিয়া বা হায়দার আলীই নন, এমন তিন শতাধিক শ্রমজীবী, দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের মুখে উন্নত মানের খাবার তুলে দিয়েছে আইডিয়া। জুমার নামাজের আগে ও পরে তিন শতাধিক সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়। বিশেষ এই আয়োজনে মেন্যুতে ছিল পোলাও, মাংস, ডিম, সালাদ ও ডাল।
আইডিয়ার স্বেচ্ছাসেবীরা শ্রমজীবী মানুষের পাশাপাশি পথশিশু, এতিম শিশু ও বিভিন্ন বাসাবাড়ি-মেসের গৃহকর্মীদের দাওয়াত করে নিয়ে আসেন। নিজেদের রান্না করা খাবার যত্নসহকারে পরিবেশন তারা।
রেলস্টেশন এলাকা থেকে আসা এক বৃদ্ধা বলেন, ‘শুক্রবারে জন্য অপেক্ষা করি, কারণ এই খাবারের স্বাদ সারা সপ্তাহে আর পাই না।’
শ্রমজীবী হায়দার বলেন, ‘ওরা এত ভালো মানের খাবার দেয়, এত মজা হয় আমরা সারাজীবনে এমন খাবার রান্না করতে পারি না। ওরা নিজেরা রান্না করে দিয়ে আসে আমাদের।’
আইডিয়া সমাজকল্যাণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা সহকারী অধ্যাপক মো. হামিদুল হক শাহীন বলেন, ‘২০২১ সালে শুরু করা এই উদ্যোগ একাধারে ২০০তম সপ্তাহ অতিক্রম করলো। আমি মনে করি, সেই কাজই উত্তম, যা নিয়মিত করা হয়। আমরা চাই, এই প্রকল্প যেন চলতে থাকে।
তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের আমি এটুকু বোঝাতে চাই, সাধ্য অনুযায়ী যেন ওরা ওদের আশেপাশের মানুষদের দায়িত্বও নিতে পারে।’
২০০ তম ফ্রাইডে মিল আয়োজনের সমন্বয়ক তানজিয়া জাহান মমতাজ বলেন, ‘এর মূল নেপথ্যের কান্ডারী আমাদের হামিদুল স্যার। এখানে আইডিয়া পিঠা পার্কের লভ্যাংশের ৩৫ শতাংশ সরাসরি এই সেবায় ব্যয় করা হয়। এছাড়াও অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের প্রিয়জনের জন্মদিন, মিলাদ বা বিশেষ উপলক্ষের ভালো কাজ হিসেবেও এখানে যুক্ত হন।’
আয়োজকরা জানান, ২০২১ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ‘আইডিয়া ফ্রাইডে মিল’ বিগত ১৯৯ সপ্তাহ ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। শ্রমজীবী, ভিক্ষুক, এতিম শিশু, গৃহপরিচারিকা ও অসহায় বৃদ্ধদের কাছে এই উদ্যোগ এখন যশোরের এক উজ্জ্বল সামাজিক উদাহরণে পরিণত হয়েছে।
