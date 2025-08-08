  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে চুরি হওয়া ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার, আটক ৩

প্রকাশিত: ০৮:০০ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
বাগেরহাটের চিতলমারীতে জুয়েলারি দোকানে সিন্ধুক কেটে চুরি হওয়া প্রায় ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরে এ ঘটনায় গ্রেফতার এমাদুল খানের (৪০) স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তার বাড়ি থেকে এসব অলংকার উদ্ধার করা হয়। এছাড়া পৃথক স্থান থেকে আরও দুজনকে আটক করা হয়। উদ্ধার হওয়া স্বর্ণালঙ্কারের মূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকা বলে জানা গেছে।

পুলিশ জানায়, গত ৪ তারিখ রাতে চিতলমারী উপজেলার সদর বাজারের নিউ মণ্ডল জুয়েলার্সের সিন্ধুক কেটে প্রায় ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী তাপস মণ্ডল ৮ আগস্ট অজ্ঞাতপরিচয় আসামিদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন। পরে জড়িত সন্দেহে তাপসের প্রতিবেশী চা দোকানি চিতলমারী বাজারের ইজারাদার এমাদুল খানকে গ্রেফতার করা হয়।

এমাদুল খানের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী একই বাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ী সজল বসু (৪২) ও লোহা ব্যবসায়ী শুভ্র বসুকে (২৪) আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে সিন্ধুক কাটার কাজে ব্যবহৃত গ্রান্ডার মেশিন উদ্ধার করে পুলিশ ।

নিউ মণ্ডল জুয়েলার্সের মালিক তাপস মণ্ডল বলেন, আমার দোকান থেকে আনুমানিক ৪০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ১০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। এমাদুলের মতো লোক আমার দোকানে চুরি করবে তা কখনো কল্পনা করতে পারিনি।

চিতলমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম শাহাদাৎ হোসেন বলেন, স্বর্ণের দোকানের চুরির ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

