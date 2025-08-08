  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
সাংবাদিক তুহিনের সেই মোবাইল খুঁজছে পুলিশ

গাজীপুরের চন্দনা চৌরাস্তায় দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনের ব্যবহৃত মোবাইলটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। যে মোবাইলটি দিয়ে তুহিন সন্ত্রাসীদের কোপানোর দৃশ্যের ভিডিও চিত্র ধারণ করেছিলেন সেটি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘তুহিনের মোবাইলটি উদ্ধার করা গেলে আসামি শনাক্ত করতে সহায়ক হবে। কারণ সাংবাদিক তুহিন ওই মোবাইলটি দিয়ে কোপানোর দৃশ্যটি ধারণ করেছিলেন।’

এদিকে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার রবিউল ইসলাম বলেন, ‘তুহিনের মোবাইলটি একটি হত্যা রহস্য উদঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ আলামত। তাই মোবাইলটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। মোবাইলটি পাওয়া গেলে তিনি কি ভিডিও করেছিলেন, কারা হত্যায় জড়িত চিহ্নিত করতে সহজ হবে। তার ব্যবহৃত মোবাইলটি উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে।’

এর আগে বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর চান্দানা চৌরাস্তায় মসজিদ মার্কেটের কাছে শতশত মানুষের সামনে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয় সাংবাদিক তুহিনকে।


মো. আমিনুল ইসলাম/আরএইচ

