সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলায় ৪ জন গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০১:২৮ এএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলায় ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাতে তাদের গ্রেফতারের তথ্য জানায় গাজীপুর মেট্টোপলিটন পুলিশ (জিএমপি)। তারা হলেন, ফয়সাল ওরফে কেটু মিজান ও তার স্ত্রী গোলাপী, আল আমিন, স্বাধীন।

জিএমপির উপ-কমিশনার রবিউল হাসান বলেন, সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় মোট ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে ফয়সাল ওরফে কেটু মিজান ও তার স্ত্রী গোলাপীকে গাজীপুরের সদর উপজেলার ভবানীপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজধানীর উত্তরার তুরাগ এলাকা থেকে আল আমিনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। অন্যদিকে গাজীপুরের সদর উপজেলার হোতাপাড়া এলাকা থেকে স্বাধীন নামে অন্য আরেকজনকে গ্রেফতার করে র‌্যাব।

এ বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার রবিউল হাসান।

গ্রেফতার চারজনই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে জানায় পুলিশ।

উপ-কমিশনার রবিউল হাসান বলেন বলেন, ঘটনার সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাদের পরিচয় শনাক্ত করা হয়। ফুটেজ দা, ছুড়ি ও চাপাতি হাতের যাদের দেখা গেছে গ্রেফতার তিনজন তাদের মধ্যে ছিলেন।

তিনি বলেন, সাংবাদিক তুহিন হত্যার পর থেকেই পুলিশের একাধিক টিম বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছিল। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করার পর আসামিরদের শনাক্ত করা এবং তাদের অবস্থান জানার জন্য চেষ্টা অব্যাহত ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় আজ ওই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তিনি বলেন, তদন্তের সঙ্গে আরও অনেক কিছু এখন বলা যাচ্ছে না। আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে। আশা করা যায় জড়িত সবাইকে দ্রুতই গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

