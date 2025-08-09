  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে ঢাকঢোল বাজিয়ে গ্রামে হামলার মহড়া

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:২৫ এএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় ৩ গ্রামের লোক সংঘবদ্ধ হয়ে আরেক গ্রামে হামলার মহড়া দিয়েছে। শনিবার (৯ আগস্ট) তারা সংঘর্ষের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। তবে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন ভাঙ্গা থানার ওসি মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন।

স্থানীয়রা জানান, আলগী ইউনিয়নের সুকনী, বিদ্যানন্দী ও নোয়াকান্দা গ্রামের লোকজন এই মহড়ায় যোগ দেয়। শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরে তারা ঢাল, সড়কি ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে এ মহড়া দেয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিদ্যানন্দী মাঠে সুয়াদী গ্রাম বনাম সুকনী গ্রামের মধ্যে ফুটবল খেলায় অপ্রীতিকর ঘটনার জের ধরে তিন গ্রাম মিলে সুয়াদী গ্রামে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, তারা সম্মিলিতভাবে হামলার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সুয়াদী গ্রাম অভিমুখে রওনা দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

তিনি আরও বলেন, বিষয়টি নিয়ে এখনো উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। শনিবার আবারো সংঘর্ষের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর পেয়েছি। তবে আমাদের পক্ষ থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

