মাদকাসক্ত অবস্থায় রাসিকের সাবেক কাউন্সিলর গ্রেফতার

মাদকাসক্ত অবস্থায় রাসিকের সাবেক কাউন্সিলর গ্রেফতার
রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক কাউন্সিলর ও আওয়ামী লীগ নেতা রেজা উন-নবী আল মামুনকে (৫৩) মাদকসহ গ্রেফতার করেছে র্যাব-৫। মাদকাসক্ত অবস্থায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাতে নগরীর তালাইমারি এলাকায় বিক্ষুব্ধ জনতা তাকে আটক করে। পরে টহলরত র্যাব সদস্যরা তাকে গ্রেফতার করেন।
শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে র্যাব-৫ এর উপ-অধিনায়ক মেজর আসিফ আল-রাজেক এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতার আল মামুন নগরীর বোয়ালিয়া মডেল থানার কাদিরগঞ্জ দরিখরবনা এলাকার খয়রাত উন-নবীর ছেলে। তিনি রাসিকের ১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ছিলেন।
র্যাব জানায়, শুক্রবার রাত পৌনে ১০টার দিকে নগরীর তালাইমারী মোড়ে আওয়ামী লীগের সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর রেজা উন-নবী আল মামুন বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন। একপর্যায়ে তালাইমারী মোড়ে চায়ের দোকানের সামনে এসে হঠাৎ রাস্তার পাশে আইল্যান্ডের ওপর গাড়ি উঠিয়ে দিয়ে জনসাধারণের মাঝে আতঙ্ক তৈরি করেন। এতে ক্ষুব্ধ জনতা তার গাড়ি ঘিরে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শঙ্কা তৈরি করে।
পরবর্তীতে র্যাবের টহল দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাকে হেফাজতে নেয়। তার গাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্স তল্লাশির সময় ৬ পিস ইয়াবা, এক পুরিয়া গাঁজা, তিনটি মোবাইল ও নগদ ৩০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। পরে তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে নগরীর মতিহার থানায় একটি নিয়মিত মামলা করা হয়েছে বলে র্যাবের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
