সাংবাদিক তুহিন হত্যার দায় স্বীকার করেছেন গ্রেফতার স্বাধীন: র‌্যাব

জেলা প্রতিনিধি
গাজীপুর
প্রকাশিত: ০১:৫৪ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন র‌্যাবের হাতে গ্রেফতার স্বাধীন নামে এক অভিযুক্ত।

শনিবার (৯ আগস্ট) সকাল ১১টায় গাজীপুরে পোড়াবাড়ী র‌্যাব-১ এর ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন র‌্যাব-১ এর কোম্পানি কমান্ডার একেএম এ মামুন খান চিশতি।

তিনি জানান, ভিডিও ফুটেজ ও ফোর্সের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে শুক্রবার রাতে গাজীপুর মহানগরের শিববাড়ি এলাকা থেকে স্বাধীনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্বাধীন সাংবাদিক তুহিন হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছেন। তুহিন হত্যায় র‌্যাব একজন ও গাজীপুর মহানগর পুলিশ আরও ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে।

মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন/এএসএম

