রাজশাহী
সপ্তাহের ব্যবধানে ৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে সবজির দাম
রাজশাহীতে এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে ১০ থেকে ৩০ টাকা বেড়েছে সবজির দাম। শুধু আলুর দাম কেজিতে ৫ টাকা কমে ২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সরবরাহ কম থাকায় বাজারে এসব সবজির দাম বেড়েছে। ক্রেতারা বলছেন বাজার মনিটরিং করা দরকার।
শনিবার (৯ আগস্ট) নগরের সাহেববাজার, নিউমার্কেট ও বিনোদপুর কাঁচাবাজার ঘুরে দেখা গেছে, এক সপ্তাহে প্রতি কেজি কাঁচামরিচের দাম ১২০ থেকে বেড়ে ১৫০ টাকা, প্রতি কেজি পেঁপে ২০ থেকে বেড়ে ৩৫ টাকা, পটোল ৩০ থেকে বেড়ে ৫০ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৩০ থেকে বেড়ে ৫০ টাকা, বেগুন ৬০ থেকে বেড়ে ৭০ টাকা, করলা ৫০ থেকে বেড়ে ৬০ টাকা, কচুর লতি ৫০ থেকে বেড়ে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
এদিকে বাজারে এসেছে কিছু মৌসুমি নতুন সবজি। প্রতি কেজি মুলা বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকা ও ফুলকপি কেজিপ্রতি ১০০ টাকা দরে। তবে ক্রেতার স্বস্তির খবর, একমাত্র আলুর দাম ৫ টাকা কমে এখন কেজিতে ২০ টাকা।
শুধু সবজি নয়, ডিমের দামও বেড়েছে। প্রতি হালি সাদা ডিম এখন বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকায় আর লাল ডিম ৪৪ টাকায়। তিনদিন আগেও এর দাম প্রতি হালিতে ৪ থেকে ৫ টাকা কম ছিল। এদিকে সোনালি মুরগির দামও কেজিতে ২০ টাকা বেড়েছে। তবে অন্য প্রজাতির মুরগির দামে তেমন হেরফের হয়নি। মাছ, গরু ও খাসির মাংস ও চালের দামও প্রায় একই রয়েছে।
বাজারে কই মাছ ২০০-২৫০ টাকা কেজি, রুই মাছ ২৫০-৩০০ টাকা, টেংরা ৪০০-৫০০, পাবদা ৩৫০-৪০০, চিংড়ি ৫০০-৬০০ টাকা, ছোট মাছ ২৫০-৩০০ টাকা, তেলাপিয়া ১৫০-২০০ টাকা, ভেটকি মাছ ৪০০-৫০০ টাকা এবং পাঙাশ মাছ ১৫০-১৬০ টাকা কেজি দরে পাওয়া যাচ্ছে।
মাংসের বাজারে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ১৫০-১৬০ টাকা কেজি, সোনালি মুরগি ২৮০-২৯০ টাকা, লেয়ার মুরগি ২৮০-৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি এবং খাসির মাংস ১১৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
গত সপ্তাহের দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের চাল। মনজুর, রশিদ, সাগরসহ অন্যান্য কোম্পানির মিনিকেট চালের দাম ৭৫ থেকে ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ডায়মন্ড, হরিণ, মোজাম্মেল কোম্পানির চাল ৮৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আটাশ চাল ৬৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মোটা চাল আগের মতোই ৫২ থেকে ৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
ডিম ব্যবসায়ী নাসির আলী বলেন, ‘গত সপ্তাহে ডিম ৩৪ থেকে ৩৮ টাকায় বিক্রি করেছি। এখন আবার বাড়ছে। ৪০ থেকে ৪২ টাকায় বিক্রি করছি।’
নগরের সাহেববাজার মাস্টারপাড়া কাঁচাবাজারে বাজার করতে এসেছে শিরিন খাতুন। তিনি বলেন,‘এক কেজি পটোলের দাম ৫০ টাকা। পটোলের দাম আগের তুলনায় ২০ টাকা বেড়েছে। দুদিন আগে তিনি পটোল কিনেছেন ৩০ টাকায়।’
সবজি ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন বলেন, ‘বাজারে কমছে না সবজির দাম। অতিবৃষ্টিতে সবজির ক্ষেতে নষ্ট হওয়ায় ও বাইরের চাহিদা বেশি থাকায় ও স্থানীয় বাজারে ঘাটতি তৈরিতে বেড়েছে দাম। বৃষ্টি কমে গেলে বাজারে সরবরাহ বাড়বে। তখন দাম কমে যাবে।’
সাখাওয়াত হোসেন/আরএইচ/জেআইএম