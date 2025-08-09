  2. দেশজুড়ে

সাংবাদিক তুহিন হত্যা, আরেক আসামি কিশোরগঞ্জে গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৫:০৬ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
নিহত সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন

গাজীপুরে চাঞ্চল্যকর সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি শহিদুল ইসলামকে কিশোরগঞ্জের ইটনা থেকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব। শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেলে ইটনা সদরের পুরাতন বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

র‌্যাব-১৪ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের অধিনায়ক মো. আশরাফুল কবির জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় শহিদুল আত্মগোপনে ওই এলাকায় অবস্থান করছেন। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। বর্তমানে তাকে কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে আনা হচ্ছে। সন্ধ্যায় ক্যাম্পে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় পাঁচ-ছয়জন দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র নিয়ে সাংবাদিক তুহিনকে ধাওয়া করে। তিনি দৌড়ে ঈদগাঁ মার্কেটের একটি চায়ের দোকানে আশ্রয় নিলে দুর্বৃত্তরা সেখানে ঢুকে তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পরে সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযানে এ পর্যন্ত আটজনকে গ্রেফতার করা হয়।

নিহত আসাদুজ্জামান তুহিন দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুর স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। তার বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামে।

