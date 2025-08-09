বাসের চাকা ফেটে দুই সিএনজি-রিকশাকে চাপা, আহত ৮

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৫:২৬ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
বগুড়ায় শাজাহানপুরে চলন্ত বাসের চাকা ফেটে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসময় দুটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও একটি ব্যাটারিচালিত রিকশাকে চাপা দেয় বাসটি। এতে আহত হয়েছেন আটজন।

শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে বনানী দ্বিতীয় বাইপাস এলাকায় ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এমআর ট্রাভেলসের একটি দ্রুতগামী বাস ঢাকা থেকে বগুড়ার দিকে যাচ্ছিল। দুপুর ১টার দিকে বনানী দ্বিতীয় বাইপাস এলাকায় হঠাৎ বাসটির সামনের চাকা বিস্ফোরিত হয়। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি উল্টে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজি ও একটি রিকশার ওপর পড়ে। এসময় হাইওয়ে পুলিশের তাড়া খেয়ে পালানোর চেষ্টা করা আরেকটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধারকাজ চালান। এসময় আহতদের বগুড়া শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আহতদের মধ্যে শাজাহানপুর উপজেলার জুসখোলা এলাকার শাকিল (২৮), নিমগাছি ফকিরপাড়া এলাকার রেশমী (৩২) ও তার মা দোলেনা (৫০), খোট্টাপাড়া গ্রামের মোকছেদুল (৫০) এবং সালমা (৪৮) নামের এক নারীসহ মোট ছয়জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাকি দুজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম জানান, বাসের চাকা ফেটে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

