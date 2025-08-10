নোয়াখালীতে বাজারে অগ্নিকাণ্ড, ৩০ কোটি টাকা ক্ষতি দাবি

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০১:০২ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার সেবারহাট বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কারখানাসহ ১৫ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। এতে প্রায় ৩০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১২টার দিকে একটি আসবাবপত্র কারখানা থেকে এ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সেনবাগ, চৌমুহনী ও মাইজদীর পাঁচটি ইউনিটের প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা চেষ্টায় রোববার (১০ আগস্ট) সকাল ৭টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ফায়ার সার্ভিস ও বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান, সেবারহাট বাজারে ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কের পাশের একটি কাঠের আসবাবপত্র তৈরির কারখানা থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। এরপর আশপাশের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে কারখানাসহ অন্তত ১৫টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুন দেখে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও আশপাশের শত শত মানুষ আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেন। পরে খবর পেয়ে রাত পৌনে ১টার দিকে সেনবাগ ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভাতে শুরু করে। কিন্তু তখন আগুনের ভয়াবহতা বাড়ায় বেগমগঞ্জের চৌমুহনী ও জেলা শহর মাইজদী ফায়ার স্টেশন থেকে আরও তিনটি ইউনিট গিয়ে কাজে যুক্ত হয়। সকাল ৭টায় আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সেবারহাট বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সভাপতি মো. বাহার উল্যাহ বলেন, আগুনে আসবাবপত্র তৈরির কারখানা, মেশিনারিজ সামগ্রী, থাই অ্যালুমিনিয়াম পণ্য বিক্রির দোকানসহ কমপক্ষে ১৫টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। আগুনে ব্যবসায়ীদের ৩০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

ফায়ার সার্ভিসের সেনবাগ স্টেশনের পরিদর্শক বিল্লাল হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আসবাবপত্র তৈরির কারখানার বয়লার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তবে তদন্ত ছাড়া প্রকৃত কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

নোয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. ফরিদ আহমেদ বলেন, তাৎক্ষণিক ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ, সেনাবাহিনী ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় বহু জানমাল রক্ষা পেয়েছে। তদন্ত শেষে বাকিটা বলা যাবে।

