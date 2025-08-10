  2. দেশজুড়ে

চোর সন্দেহে ৩ জনকে গণপিটুনি, একজনের চোখ তুলে ফেলার চেষ্টা

প্রকাশিত: ০৩:৫৩ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
মাদারীপুরে চোর সন্দেহে তিন যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন এলাকাবাসী। এসময় একজনের দুই চোখ তুলে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এতে চোখ দুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাকি দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।

এর আগে শনিবার (৯ আগস্ট) দিনগত রাত ৩টার দিকে মাদারীপুর সদর উপজেলার শিরখাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম মাঠ বাঘাবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত জাকির শেখ (৪৮) একই এলাকার ওয়াজেদ শেখের ছেলে। আটক বাকি দুজন হলেন পশ্চিম মাঠ বাঘাবাড়ি এলাকার আলতা মাতুব্বরের ছেলে ইস্রাফিল মাতুব্বর (৪০) ও শ্রীনদী রায়েরকান্দি গ্রামের সিরাজ শিকদারের ছেলে বাবুল শিকদার (২৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হঠাৎ করে এলাকায় চুরি-ডাকাতি বেড়ে গেছে। প্রতিরাতে কোথাও না কোথাও চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটছে। তাই এটি রোধের জন্য সদরের পশ্চিম মাঠ বাঘাবাড়ি এলাকায় পাহারা দেয় স্থানীয় যুব সমাজ। শনিবার দিনগত রাত ৩টার দিকে তিন যুবককে রহস্যজনক চলাফেরা করতে দেখেন তারা।

পরে তাদের ধাওয়া করে গণপিটুনি দেন এলাকাবাসী। এসময় জাকির শেখ নামের এক যুবকের দুই চোখ তুলে ফেলার চেষ্টা করেন বিক্ষুব্ধরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল গিয়ে পুলিশ তিনজনকে উদ্ধার করে।

গুরুতর জাকির শেখকে প্রথমে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । পরে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, আটক দুজন পুলিশের হেফাজতে আছেন। একজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

