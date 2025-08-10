জুলাইয়ে কুমিল্লায় ১১ হত্যা মামলা, ধর্ষণ মামলা আটটি

জুলাইয়ে কুমিল্লায় ১১ হত্যা মামলা, ধর্ষণ মামলা আটটি
কুমিল্লায় খুনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়েই চলছে। গত জুলাই মাসে ১১টি হত্যা মামলা হয়েছে এ জেলায়। নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় মামলা হয়েছে ৩২টি। ধর্ষণের মামলা হয়েছে ৮টি। বিভিন্ন অপরাধে জুলাই মাসে মোট মামলা হয় ৪৭৫টি।
রোববার (১০ আগস্ট) সকালে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা সূত্রে জানা যায় এ তথ্য।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমিরুল কায়সার। এসময় আইনশৃঙ্খলা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
সভার বিবরণীতে জানানো হয়, ডাকাতি, দস্যুতা, খুন, নারী ও শিশু নির্যাতন, চাঁদাবাজি, চুরি, দ্রুত বিচার, মাদকদ্রব্য আইনে মামলা বেড়েছে। ধর্ষণ, আহত, অস্ত্র উদ্ধার ও চোরাচালানের মামলা হ্রাস পেয়েছে।
এছাড়া জুলাই মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৫ জন নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন সাতজন। আগস্ট মাসে ২১১টি ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৩৫৯টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় ২৪ লাখ ৮০ হাজার ৪৫০ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া মোবাইল কোর্টে ২৮৪ জনকে অর্থদণ্ড, পাঁচজনকে কারাদণ্ড, ৭০ জনকে উভয় দণ্ডসহ মোট ৩৫৯ জনকে বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।
আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায়, কুমিল্লা সিটি করপোরেশন এলাকায় যানজট নিরসন, মহাসড়কে যান চলাচলে শৃঙ্খলা, শহরের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা, ভাঙাচোরা সড়ক মেরামত, পরিবেশ দূষণ, পলিথিনের ব্যবহার রোধসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সমাধানে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
সভায় উপস্থিত জেলা পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি কদর সার্কেল অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইফুল মালিক বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্য উদ্ধারে অভিযান এবং যানজট নিরসনে নিয়মিত চেকপোস্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।
জাহিদ পাটোয়ারী/জেডএইচ/জিকেএস