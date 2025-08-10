এসএসসি
কুমিল্লা বোর্ডে নতুন করে পাস ১৯০, জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬৭ জন
কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে ২০২৫ সালের এসএসসির পুনঃনিরীক্ষণে ৮৪৪ জনের গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। এদের মধ্যে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬৭ জন। অকৃতকার্য থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৯০ জন।
কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. কবীর উদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, এবছর ফল পুনঃনিরীক্ষণে মোট ৩৫ হাজার ৫৩১ পরীক্ষার্থী আবেদন করেন। এরমধ্যে ৮৪৪ জনের গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। এর আগে ১১ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত ফল পরিবর্তনের জন্য আবেদন নেওয়া হয়।
এবছর প্রাপ্ত ফলাফলে কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ৬৩ দশমিক ৬০ শতাংশ। নিরীক্ষণের আগে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৯ হাজার ৯০২ জন শিক্ষার্থী।
শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডে মোট এক লাখ ৬৭ হাজার ৫৭২ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। পাস করেন এক লাখ ৬ হাজার ৫৮১ জন। ২০২৪ সালে এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৭৯ দশমিক ২৩ শতাংশ। ২০২৩ সালে পাসের হার ছিল ৭৮ দশমিক ৪২ শতাংশ।
এ বছর মেয়ে পরীক্ষার্থী ছিলেন ৯৯ হাজার ৬২০ জন। পাস করেছেন ৬২ হাজার ৮০১ জন। পাসের হার ৬৪ দশমিক ২৬ শতাংশ। ছেলে শিক্ষার্থী ছিলেন ৭০ হাজার ২০৩ জন। পাস করেছেন ৪৩ হাজার ৭৮০ শিক্ষার্থী। পাসের হার ৬৪ দশমিক ২৬ শতাংশ।
কুমিল্লা বোর্ডে চলতি বছর জিপিএ-৫ কমেছে। ২০২৪ সালে এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পান ১২ হাজার ১০০ জন। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৯ হাজার ৯০২ জন। তবে বিজ্ঞানে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার অনেক বেশি। এ বিভাগে ৯ হাজার ৪৬৩ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন। মানবিকে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১৪৩ জন। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে জিপিএ-৫ পান ২৯৬ জন।
এদিকে, এবার কুমিল্লা বোর্ডে শতভাগ পাস করেছে ৩৫৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। একেবারে কেউই পাস করেনি এমন প্রতিষ্ঠান একটি। এবছর গণিত বিষয়ে পাসের হার সবচেয়ে কম। এ বিষয়ে অংশগ্রহণ করেছেন ১ লাখ ৬৭ হাজার ৫২৪ শিক্ষার্থী। পাস করেছেন ১ লাখ ২০ হাজার ৬৩১ শিক্ষার্থী। পাশের হার ৭২ দশমিক ১ শতাংশ।
