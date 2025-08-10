ধর্ম উপদেষ্টা
মানুষ হুজুরদের কাছ থেকে পানিপড়া-তাবিজ নেয়, ভোট দেয় না
মানুষ হুজুরদের কাছ থেকে পানিপড়া ও তাবিজ নিলেও ভোট দেয় না— এমন মন্তব্য করেছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।
রোববার (১০ আগস্ট) বেলা ১১টায় কিশোরগঞ্জ শহরের আল জামিয়াতুল ইমদাদিয়ার উদ্যোগে ‘ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্ব’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
ধর্ম উপদেষ্টা আরও বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় আলেমরা পিছিয়ে পড়েছে। সমাজ ও দেশ পরিচালনায় পিছিয়ে না থেকে আলেমদের এগিয়ে আসতে হবে।
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আল জামিয়াতুল ইমদাদিয়ার মহাপরিচালক মাওলানা শাব্বির আহমাদ রশিদ।
এতে জামিয়া ইসলামিয়ার অধ্যক্ষ মাওলানা হিফজুর রহমান, জামিয়া ইমদাদিয়ার সিনিয়র শায়খুল হাদিস মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদী, ঐতিহাসিক শহীদী মসজিদের খতিব মাওলানা ইমদাদুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
