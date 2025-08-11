সাংবাদিককে বেঁধে পেটানোর হুমকি মহিলা দল নেত্রীর
পটুয়াখালী জেলা মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা সীমার বিরুদ্ধে সাংবাদিককে বেঁধে পেটানোর হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগী সাংবাদিক রাকিবুল ইসলাম তনু এশিয়ান টিভির অনলাইন প্রতিনিধি। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) পটুয়াখালী শেরেবাংলা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণিকক্ষে এ হুমকি দেওয়ার ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।
ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে সাংবাদিককে উদ্দেশ্য করে আফরোজা সীমাকে বলতে শোনা যায়, ‘এখানে বাইন্দা পিডাইলে কোন সাংবাদিক আইবে মোর ধারে, এক্কারে ঘেডি নোওইয়া কেন্নামু, আজীবন বড় হয়েছে বস্তিতে থেকে এখন সাংবাদিক দেখাও।’
আফরোজা সীমার দাবি, তিনি বিদ্যালয়ের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ও বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা রক্ষায় কিছু অসামাজিক ব্যক্তির প্রবেশ ঠেকাতে একটি ঘরোয়া বিচার করছিলেন। এসময় সাংবাদিক তনুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়।
তিনি বলেন, ‘তনু হঠাৎ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান টোটনকে ফোনে ধরিয়ে দেন। একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে কিছু কথা বলে ফেলি। পুলিশে দিতে চাই ওরে, এরপর ও হাত-পা ধরে ক্ষমা চায়। এরপরও সে লুকিয়ে ভিডিও করে ছড়িয়ে দিয়েছে।’
অপরদিকে সাংবাদিক রাকিবুল ইসলাম তনুর অভিযোগ, পারিবারিক একটি বিচার চলাকালে নিজের পরিচয় দেওয়ার পর আফরোজা সীমা তার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেন। পরে তিনি জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে ফোনে কথা বলানোর পরে সীমা ক্ষুব্ধ হয়ে অশালীন মন্তব্য করেন।
জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান টোটন বলেন, ‘বিষয়টি শুনেছি ও তনুর সঙ্গেও কথা বলেছি। উভয় পক্ষের বক্তব্য নিয়ে আসল ঘটনা জানার চেষ্টা করছি।’
মাহমুদ হাসান রায়হান/এমএন/জিকেএস