বাঁচতে চান ক্যানসার আক্রান্ত সাংবাদিক রাসেল
মুন্সীগঞ্জের লেখক ও সাংবাদিক মহলে শেখ রাসেল ফখরুদ্দীন বেশ পরিচিত মুখ। বিক্রমপুরের আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখিতে বর্তমান প্রজন্মের তরুণ লেখকদের মধ্যে তিরি অন্যতম।
তবে দীর্ঘদিন ধরে তিনি দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত। আধুনিক চিকিৎসায় এই রোগ নির্মূল সম্ভব বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তবে অর্থের অভাবে ব্যয়বহুল এই চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তার পরিবারের পক্ষে।
২০১০ সালের দিকে রাসেল শেখ সাংবাদিকতা ও বিক্রমপুরের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। কলেজে পড়াকালীন তিনি বিভিন্ন মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে জড়িয়ে পড়েন। মানবতার কল্যাণে কাজ করার লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সঙ্গেও সম্পৃক্ত হন৷ এসময় তিনি টঙ্গিবাড়ী উপজেলার উদয়াচল নামক একটি সামাজিক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত হন।
২০১১ সালের দিকে তার বেশ কিছু ছোট গল্প ও কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তা পাঠক মহলে বেশ সমাদৃত হয়। তিনি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন বিক্রমপুরের ইতিহাস নিয়ে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিক্রমপুরের ইতিহাস নিয়ে এ পর্যন্ত তার প্রায় এক হাজারের ওপর ফিচার ছাপা হয়।
তিনি স্থানীয় সাপ্তাহিক বিক্রমপুর চিত্র পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক। এছাড়াও মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর লেখক ফোরামের সহসভাপতি পদে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।
দীর্ঘদিন তিনি টঙ্গিবাড়ী প্রেসক্লাবের কার্যকরী সদস্য ও সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাসিক বিক্রমপুর, আমার বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ টাইমস, বিক্রমপুর চিত্র, মুন্সিগঞ্জের খবর, মুন্সিগঞ্জের বার্তা, বাংলার বর্ণমালা, দি নিউজ স্টেশন পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেছেন৷ এছাড়াও জাতীয় দৈনিক আমাদের কণ্ঠ পত্রিকার টঙ্গিবাড়ী উপজেলা প্রতিনিধি ছিলেন।
রাসেল জানান, ২০২৩ সালের শেষের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার দুরারোগ্য মেরুদণ্ডের ক্যানসার ধরা পড়ে। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ১৩টি রেডিওথেরাপি ও ছয়টি কেমোথেরাপি নিয়েছেন। আরও পাঁচটি কেমোথেরাপি নিতে হবে। কেমোথেরাপির পর করাতে হবে মেরুদণ্ডের সার্জারি।
তিনি জানান, ২১ দিন পর পর কেমোথেরাপি নিতে হয়। বর্তমানে আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে তিনি একা তার চিকিৎসা খরচ চালাতে পারছেন না। তাই সমাজের সবার কাছে তিনি আর্থিক সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেছেন।
টঙ্গিবাড়ী প্রেসক্লাবের সভাপতি মুজাফ্ফর হোসেন বলেন, শেখ রাসেল ফখরুদ্দীন একজন উদীয়মান লেখক ও সাংবাদিক। বিক্রমপুরের ইতিহাস নিয়ে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি গবেষণামূলক লেখা লিখেছেন তিনি। ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে এখন তিনি নিঃস্ব প্রায়। অর্থাভাবে চিকিৎসা নিতে পারছেন না। তার চিকিৎসায় সকলকে এগিয়ে আশার আহ্বান জানাই।
