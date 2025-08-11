  2. দেশজুড়ে

মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে বিনিয়োগে আগ্রহী জার্মানি

প্রকাশিত: ০৪:৪৬ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে জার্মানি। সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে জার্মানের আর্থিক বিনিয়োগকারী সংস্থা ‘সুন্দরবন ডেল্টা গ্রোথ ইনিশিয়েটিভ’ (এসডিজি) এ নিয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে।

মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের আউটারবা ড্রেজিংসহ সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে এ সংস্থার প্রতিনিধিদল বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহিন রহমানের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে। এতে বন্দর কর্তৃপক্ষও সম্মত হয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির সদস্য সচিব এম এ নাজির শাহিন, আরব ঠিকাদার ওরাসকম পেনিনসুলা কনসোর্টিয়াম চেন বিন, শি জিন, কাওসার ও এচি এবং জার্মান মিশরীয় বিনিয়োগ গ্রুপ।

সংস্থাটি মূলত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৩ কোটি মানুষের আর্থিক ও জীবন-মান উন্নয়নে কাজ করছে। এরই মধ্যে তারা নবায়নযোগ্য শক্তি খাত নিয়ে কাজ করছে। এছাড়া খুলনাসহ এ অঞ্চলের বন্ধ কলকারখানা পুনরায় চালু ও নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং বিদেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠান এ অঞ্চলে স্থানান্তরিতসহ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলারও উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থাটি।

সুন্দরবন ডেল্টা গ্রোথ ইনিশিয়েটিভের সদস্য সচিব এম এ নাজির শাহিন বলেন, মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে আমরা বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছি। মূলত বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এর আগে ভারত যে বিনিয়োগ করতে চেয়েছিল সেটি বাতিল হয়েছে। সেই জায়গায় আমরা কাজ ও বিনিয়োগ করতে চাই। এজন্য শিগগির জার্মানের একটি উচ্চ পদস্থ দল মোংলা বন্দর ভিজিটে আসবে। বন্দরের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা গেলে ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীনকে সহায়তা সহজ হবে। এছাড়া ভিয়েতনামের বেশ কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান খুলনাঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হবে। যাতে ঘুরে দাঁড়াবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল।

