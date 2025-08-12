  2. দেশজুড়ে

যৌথবাহিনীর অভিযানে ফেনসিডিলসহ জুলাই যোদ্ধা আটক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঠাকুরগাঁও
প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
যৌথবাহিনীর অভিযানে ফেনসিডিলসহ জুলাই যোদ্ধা আটক

ঠাকুরগাঁওয়ে যৌথবাহিনীর অভিযানে ফেনসিডিল ও নগদ অর্থসহ তালিকাভুক্ত জুলাই যোদ্ধা মো. সেলিম রেজা (২৫) আটক হয়েছেন।

সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে সদর উপজেলার শিবগঞ্জ জামালপুর ইউনিয়নের মহেশপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে যৌথবাহিনী।

যৌথবাহিনীর অভিযানে ফেনসিডিলসহ জুলাই যোদ্ধা আটক

বিষয়টি রাত ১১টা ৪০মিনিটে নিশ্চিত করেন সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সরোয়ারে আলম খান। সেলিম রেজা মহেশপুর গ্রামের মো. খুরশেদ আলীর ছেলে।

ওসি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে সেলিম রেজার কাছ থেকে ২১ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও ৪২ হাজার নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

তানভীর হাসান তানু/এমএন/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।