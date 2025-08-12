মৌচাকে দুই মরদেহ উদ্ধার: নোয়াখালীতে চলছে শোকের মাতম

মৌচাকে দুই মরদেহ উদ্ধার: নোয়াখালীতে চলছে শোকের মাতম
রাজধানীর মৌচাকে একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পার্কিংয়ে থাকা গাড়ি থেকে দুই মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় নিহতদের বাড়ি নোয়াখালীর চাটখিলে চলছে শোকের মাতম।
নিহতদের মধ্যে গাড়িচালক জাকির হোসেন (২৬) চাটখিল উপজেলার খিলপাড়া ইউনিয়নের বাসিন্দা। অপরজন তার সহযোগী মো. মিজান (৩৮)। তিনিও একই উপজেলার রামনারায়নপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আব্দুল হাফিজের ছেলে।
গাড়িটির মালিক জোবায়ের আল মাহমুদ সৌরভ জাগো নিউজকে বলেন, রোববার (১০ আগস্ট) তারাসহ আমি ঢাকায় যাই। মৌচাক থেকে নোয়াখালীর একটি ভাড়া পেয়ে মিজানকে নিয়ে চালক জাকির ওই হাসপাতালে যান। কিন্তু দুইদিনেও তাদের কোনো খোঁজ পাচ্ছিলাম না। পরে পুলিশ ফোন দিলে বিষয়টি জানতে পারি।
চাটখিলের রামনারায়নপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য (মেম্বার) মো. মোবারক উল্লাহ জাগো নিউজকে বলেন, তিন বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে সবার বড় মিজান একসময় ড্রেজার-পানির মেশিন চালিয়ে ও মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। গত কয়েক মাস থেকে সে চালক জাকিরের সঙ্গে থেকে গাড়ি চালানো শিখছিল।
তিনি আরও বলেন, মিজানের এক ভগ্নিপতি ঢাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার খবরে তার জন্য ডাব নিয়ে জাকিরের সঙ্গে ঢাকায় যান। পরে পুলিশের মাধ্যমে তাদের মৃত্যুর সংবাদ শুনতে পাই। নিহত দুজনের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম। আমরা তাদের মৃত্যুর সঠিক রহস্য উদ্ঘাটনে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করি।
পুলিশের রমনা জোনের উপ-কমিশনার মাসুদ আলম জানান, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলামত সংগ্রহ করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য দুজনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা যাবে।
ইকবাল হোসেন মজনু/এফএ/জেআইএম