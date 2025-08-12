  2. দেশজুড়ে

চলন্ত ট্রাকের পেছনে অটোরিকশার ধাক্কা, শিশুসহ নিহত ৩

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাইবান্ধা
প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
গোবিন্দগঞ্জের দিনাজপুর আঞ্চলিক সড়কে চলন্ত ট্রাকের পেছন ধাক্কায় অটোররিকশার তিনযাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার পৌরসভার খলসী নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, পিয়ারাপুর দাখিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার জাহিদুল ইসলাম জাহিদ (৫৫) ১৯ দিনের শিশু মো পরাগ মিয়া ও নুর নব্বী মহুরী (৫৫)।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. বুলবুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করছেন।

বিস্তারিত আসছে...

আনোয়ার আল শামীম/এএইচ/এএসএম

