চলন্ত ট্রাকের পেছনে অটোরিকশার ধাক্কা, শিশুসহ নিহত ৩
গোবিন্দগঞ্জের দিনাজপুর আঞ্চলিক সড়কে চলন্ত ট্রাকের পেছন ধাক্কায় অটোররিকশার তিনযাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার পৌরসভার খলসী নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, পিয়ারাপুর দাখিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার জাহিদুল ইসলাম জাহিদ (৫৫) ১৯ দিনের শিশু মো পরাগ মিয়া ও নুর নব্বী মহুরী (৫৫)।
গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. বুলবুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করছেন।
বিস্তারিত আসছে...
আনোয়ার আল শামীম/এএইচ/এএসএম