খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসের নৈশপ্রহরীর মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৪:০২ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
কুষ্টিয়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিস থেকে নৈশপ্রহরী আলম হোসেনের (৫৫) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকালে দরজা ভেঙে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আলম হোসেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দহকোলা গ্রামের মৃত শহর আলী শেখের ছেলে।

পুলিশ জানায়, ডিউটি করার জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় আলম খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অফিসে যান এবং সকালে বাড়িতে চলে আসেন। মঙ্গলবার সকালে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি।

সকালে দরজা ভেঙে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। মৃত্যু নিয়ে পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. আল-ওয়াজিউর রহমান জানান, সকাল ৮টার দিকে ঝাড়ুদার আজিজুর রহমান অফিসে আসেন। এ সময় তাকে অনেক ডাকাডাকি করে সাড়া পাচ্ছিলেন না। বিষয়টি আমাদের জানানোর পর আমরা পুলিশ ও নৈশপ্রহরীর পরিবারকে খবর দিই। এরপর দরজা ভেঙে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশাররফ হোসেন বলেন, দরজা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি স্বাভাবিক মৃত্যু। তবুও বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

