৭ দিন পর বন্ধ হলো কাপ্তাই বাঁধের জলকপাট

প্রকাশিত: ০৪:১১ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
কাপ্তাই হ্রদের পানি নিয়ন্ত্রণে আসায় সাতদিন চালু থাকার পর বন্ধ করা হয়েছে কাপ্তাই বাঁধের ১৬টি স্পিলওয়েল গেট।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল ৮টায় সব গেট বন্ধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক মাহমুদ হাসান।

তিনি জানান, বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় কাপ্তাই হ্রদের পানির স্তর কমেছে। তাই বাঁধের সব গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কাপ্তাই কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য মতে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাঁচটি ইউনিটে ২২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। কাপ্তাই হ্রদে বর্তমানে ১০৭ দশমিক ০৫ ফুট পানি রয়েছে। হ্রদের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ১০৯ ফুট।

এর আগে ৫ আগস্ট দিবাগত রাতে কাপ্তাই হ্রদের পানি বৃদ্ধি পাওয়া পানির চাপ কমাতে ১৬ গেট ৬ ইঞ্চি করে খুলে দেওয়া হয়। যা পরবর্তীতে ধাপে ধাপে বাড়িয়ে সাড়ে তিন ফুট পর্যন্ত খুলে দেওয়া হয়।

