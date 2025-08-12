শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছে সোমবার সড়কে প্রাণ গেলো বাংলাদেশির

শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছে সোমবার সড়কে প্রাণ গেলো বাংলাদেশির
জীবিকার তাগিদে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছেই সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো বাংলাদেশি যুবক একরামুল হকের (৩৪)। তিনি ফেনীর দাগনভূঞা পৌরসভার উদরাজপুর গ্রামের মজিবুল হকের ছেলে।
সোমবার (১১ আগস্ট) দিনগত রাতে আফ্রিকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে নিশ্চিত করেছেন নিহতের চাচাতো ভাই শহিদ উল্লাহ।
পারিবারিক সূত্র জানায়, শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছান একরামুল। রোববার আফ্রিকার পুমালাঙ্গা প্রদেশের ডেলমাসে ১৯ বাংলাদেশি একটি মাইক্রোবাসে যাচ্ছিলেন। মাইক্রোবাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের নুরুল আমিন ও মানিকগঞ্জের নাঈম আহমেদের মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় একরামুলকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার দিনগত রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
নিহত একরামুল হক চার ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট। ব্যক্তিগত জীবনে তার তিন বছরের একটি মেয়ে ও চার মাসের একটি ছেলে সন্তান রয়েছে।
নিহতের চাচাতো ভাই শহিদ উল্লাহ জানান, রাতে মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকে তার মা পেয়ারা বেগম বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন। বৃদ্ধ বাবা ছেলের শোকে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। একরামের মরদেহ দেশে আনতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে।
দাগনভূঞা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, সামাজিক যোগাযোগেরমাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় সড়ক দুর্ঘটনায় দাগনভূঞার যুবক নিহতের বিষয়টি জানতে পেরেছি।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এসআর/এমএস