উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৬:৪১ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
বড়শিতে ধরা পড়লো ৪৫ কেজি ওজনের দুই গোয়া মাইট্যা

সেন্টমার্টিনে বড়শিতে ধরা পড়েছে সামুদ্রিক দুটি গোয়া মাইট্যা মাছ। মাছ দুটির ওজন ৪৫ কেজি। যা ২৪ হাজার ৭৫০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকালে সেন্টমার্টিন দ্বীপের বাসিন্দা জেলে বশির আহমেদের বড়শিতে মাছ দুটি ধরা পড়ে।

বশির আহমেদ বলেন, দ্বীপ সংলগ্ন সাগরে বড়শিতে মাছ ধরছিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে এক পযার্য়ে ধাপে ধাপে দুটি সামুদ্রিক গোয়া মাইট্যা বড়শিতে ধরা পড়ে। মাছ দুটির ওজন ৪৫ কেজি। পরে স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ীর কাছে কেজি ৫৫০ টাকা কেজি করে ২৪ হাজার ৭৫০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, প্রায় সময় বড়শিতে বড় সামুদ্রিক বড় মাছ পাওয়া যায়।

সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) ফয়েজুল ইসলাম বলেন, দ্বীপের জেলেদের বড়শিতে ও জালে প্রায় সময় বড় মাছ ধরা পড়ছে। এ রকম সংবাদ সত্যি আনন্দের।

টেকনাফ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, সামুদ্রিক গোয়া মাইট্যা মাছ খুবই সুস্বাদু, ইতিপূর্বে সাগরে মাছ ধরার ওপর সরকারি বিধিনিষেধ মানার কারণে জেলেরা এখন সাগরে বড় মাছ পাচ্ছে।

