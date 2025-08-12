মেহেরপুরে বজ্রপাতে স্কুলছাত্র নিহত
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া-ধলার মাঠে বজ্রপাতে জহুরুল ইসলাম (১৬) নামের এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত জহুরুল তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী সহড়াতলা গ্রামের ভিটাপাড়ার হাসমত আলীর ছেলে এবং স্থানীয় করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
স্থানীয়রা জানান, বিকেলে বৃষ্টির মধ্যে তেঁতুলবাড়ীয়া-ধলার মাঠে নিজের পাটক্ষেতে কাজ করছিল। এসময় বজ্রপাত হলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে মাঠে থাকা কৃষকরা হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, বজ্রপাতে স্কুলছাত্রের মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
আসিফ ইকবাল/এএইচ/এএসএম