ইন্দোনেশিয়া থেকে কয়লা নিয়ে মোংলায় ভিড়েছে এম ভি রয়েল ইমেজ

প্রকাশিত: ০৮:২৫ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
ইন্দোনেশিয়া থেকে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা নিয়ে বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ এম ভি রয়েল ইমেজ মোংলা বন্দরে ভিড়েছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে বন্দরের পশুর চ্যানেলের হাড়বাড়ীয়ায় ভিড়ে জাহাজটি। এরপর বিকেলেই শুরু হয় কয়লা খালাস ও পরিবহনের কাজ।

জাহাজের স্থানীয় শিপিং এজেন্ট টগি শিপিং লাইন্সর ম্যানেজার (অপারেশন) হুসাইন ইমাম জানান, ইন্দোনেশিয়া থেকে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ২৮ হাজার চারশ মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে এম ভি রয়েল ইমেজ জাহাজটি মঙ্গলবার বিকেলে মোংলা বন্দরের হাড়বাড়ীয়ার ১১ নম্বর নোঙ্গর করে। বিকেল থেকেই কয়লা খালাসের কাজ শুরু হয়। খালাসকৃত কয়লা লাইটারে (কার্গো জাহাজ) করে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নেওয়া হচ্ছে। এ লাইটার জাহাজ রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে আসার পর সেখানকার স্বয়ংক্রিয় বেল্টের মাধ্যমে কেন্দ্রের স্টোরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

