দুর্নীতি দূর করতে স্বয়ংক্রিয় ভূমি সেবা চালু হচ্ছে: ভূমি উপদেষ্টা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:১৯ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
ভূমি মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয় উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, ভূমি নিয়ে ভোগান্তি হয় এটি শতভাগ সত্য। ভূমি মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি দূর করতে আমরা কাজ করে চলেছি। এজন্য স্বয়ংক্রিয় ভূমি সেবা সিস্টেম চালু করা হচ্ছে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) বেলা ১১টায় ফেনী জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন। ইউএনডিপি বাংলাদেশ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের আয়োজনে অটোমেটেড ভূমি সেবা সিস্টেমের তথ্য সন্নিবেশ ও সংশোধন বিষয়ে এ কর্মশালা হয়।

আলী ইমাম মজুমদার বলেন, সফটওয়্যার মানুষ পরিচালনা করে, এজন্য মানুষকে সঠিকভাবে পরিচালিত হতে হবে। দেশের বিরোধগুলোর মূল উৎস হচ্ছে ভূমি। এজন্য ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটালাইজেশন করা হচ্ছে যাতে বিরোধ কমে আসে। বক্তব্য শেষে তিনি এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দীন কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। এসময় ইউএনডিপির বাংলাদেশ আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার অতিথি ছিলেন। ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প পরিচালক মো. পারভেজ হাসান, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মো. এমদাদুল হক চৌধুরী আলোচক হিসেবে ছিলেন। ফেনীর জেলা প্রশাসক মো. সাইফুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া ফেনীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ফাহমিদা হক, সেটেলমেন্ট অফিসার সারোয়ার উদ্দিন, ফেনী জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আলাল উদ্দিন আলাল, ফেনী জেলা জামায়াতের আমির মুফতি আবদুল হান্নান, ফেনী সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুলতানা নাসরিন কান্তা, ফেনী সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজিব তালুকদার প্রমুখ মতামত প্রদান করেন।

সারাদেশে ভূমি সেবা প্রত্যাশীদের উন্নততর ও সুষম সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেটেড ও অটোমেটেড ভূমি সেবা সফটওয়্যার (land.gov.bd) ডেভেলপ করা হয়েছে বলে কর্মশালায় জানানো হয়।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন/এমএস

