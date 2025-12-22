বরিশালে সরকারি খাল দখলকারীকে জেল
বরিশালের গৌরনদীতে প্রবামান খাল পাইলিং করে দখল করার ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযান চালিয়ে দখলকারীকে জেল ও জরিমানা করা হয়েছে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে বরিশালের গৌরনদী পৌর এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পালরদী মহল্লায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে, পালরদী নদীর শাখা খালের গৌরনদীর পালরদী মহল্লার স্বপ্ননীড় বাড়ির সামনের প্রবামান খাল পাইলিং করে দখল করছিলেন জনৈক মিলন মোল্লা। এ খবর পেয়ে থানা পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. মেহেদী হাসান।
এসময় মিলন মোল্লাকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভূমি অধিকার প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন ভঙ্গের কারণে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত মিলন মোল্লা পার্শ্ববর্তী কালকিনি উপজেলার রমজানপুর গ্রামের হারুন অর রশীদ মোল্লার ছেলে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি মো. মেহেদী হাসান বলেন, জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন করায় এই জেল জরিমানা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
শাওন খান/এনএইচআর/জেআইএম