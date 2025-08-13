জয়নাল হাজারী কলেজে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি, ৩ দিনের আলটিমেটাম

জয়নাল হাজারী কলেজে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি, ৩ দিনের আলটিমেটাম
ফেনীর জয়নাল হাজারী কলেজে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। ক্যাম্পাসে রাজনীতি নিষিদ্ধসহ আগামী ৭২ ঘণ্টার (৩ দিন) মধ্যে চার দফা দাবি বাস্তবায়ন না হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধের ঘোষণা দিয়েছেন তারা।
বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে মিছিল নিয়ে কলেজ মাঠে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। পরে তারা কলেজের অধ্যক্ষের কাছে চার দফা দাবি তুলে ধরে স্মারকলিপি দেন।
এসময় শিক্ষার্থীরা ‘ক্যাম্পাস রাজনীতি, চলবে না চলবে না’, ‘দলীয় রাজনীতির ঠিকানা, এ ক্যাম্পাসে হবে না’, ‘জাস্টিস জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।
শিক্ষার্থীদের ভাষ্য, ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জয়নাল হাজারী কলেজে ছাত্ররাজনীতির ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল, যা কলেজের শিক্ষা ও শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু সম্প্রতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠন শিক্ষার্থীদের দলীয় রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি কমিটি গঠনের চেষ্টা করছে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে কলেজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। আমরা কলেজের অফিসিয়াল পত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ক্যাম্পাসে সব ধরনের গোপন ও প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি জানাই।
আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দাবি বাস্তবায়ন না হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লালপোল এলাকায় অবরোধের হুঁশিয়ারি দেন তারা।
জানতে চাইলে কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ এনামুল হক বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা চার দফা দাবি নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। কলেজটি যেহেতু দীর্ঘদিন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ছিল, সে হিসেবে গভর্নিং বডি থেকে শুরু করে শিক্ষকরাও ক্যাম্পাস রাজনীতি মুক্ত রাখতে একমত। এ বিষয়ে আমরা গভর্নিং বডির সঙ্গে একটি সভা করবো। আগামী রোববারের মধ্যে ক্যাম্পাসে রাজনীতি নিষিদ্ধের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।’
প্রসঙ্গত, জয়নাল হাজারী কলেজে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সোমবার (১১ আগস্ট) প্রার্থিতা ফরম বিতরণের মধ্য দিয়ে কলেজে কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে ছাত্রদল। তারপর থেকে ক্ষোভে ফেটে পড়েন কলেজের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এসআর/জেআইএম