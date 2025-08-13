দিনাজপুর সীমান্ত দিয়ে ৮ জনকে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ

দিনাজপুর সীমান্ত দিয়ে ৮ জনকে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ
দিনাজপুরের ফকিরগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে আটজনকে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ। বুধবার (১৩ আগস্ট) ভোরে দিনাজপুর ব্যাটালিয়নের (৪২ বিজিবি) ফকিরগঞ্জ বিওপির সীমান্ত পিলার সংলগ্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
বিজিবি জানায়, আটকদের একজন পুরুষ, পাঁচজন নারী ও দুই শিশু রয়েছে।
তারা হলেন, যশোরের কোতয়ালি থানার কোদালে বটতলা গ্রামের, মো. হোসেন শেখ (১৩), মো. হাসেম শেখ (১২), সাবানা শেখ (৪৫), মোছা. মিনু বেগম (৪৮), জামালপুরের মেলানদাহ থানার চড়পাড়া গ্রামের মোছা. মনোয়ারা বেগম (৬০), মো. সালমান (২৮), মোছা. আছিয়া (২৫), নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া থানার বিষ্ণুপার গ্রামের মোছা. জোসনা আক্তার (৩১)।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে, তারা ১৬ মাস থেকে ১৫ বছর আগে দালালের মাধ্যমে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মুম্বাইয়ে গিয়েছিলেন কাজের সন্ধানে। প্রায় ৮-১০ দিন আগে মুম্বাই পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে এবং গত ১২ আগস্ট সীমান্ত এলাকায় নিয়ে আসে।
নাগরিকত্ব যাচাই শেষে আটক ব্যক্তিদের ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। ঘটনাটির প্রতিবাদে বিজিবি ও বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বিজিবি জানিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় মানবপাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে তাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং এসব অপরাধ প্রতিরোধে স্থানীয়দের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
তানভীর হাসান তানু/আরএইচ/জিকেএস