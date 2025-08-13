ফেনসিডিল রাখার দায়ে নারীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ফেনসিডিল রাখার দায়ে নারীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
ফেনসিডিল রাখার দায়ে রশিদা বেগম নামে এক নারীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন চুয়াডাঙ্গার আদালত। পাশাপাশি পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদিালত।
বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আল-আমিন মাতুব্বর এ রায় দেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি উপস্থিত ছিলেন।
যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত রশিদা বেগম (৫৯) চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আকন্দবাড়িয়া গ্রামের ফার্মপাড়ার রবিউল ইসলামের স্ত্রী।
সরকার পক্ষের আইনজীবী (পিপি) অ্যাডভোকেট মারুফ সারোয়ার বাবু রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মামলা
সূত্রে জানা যায়, ২০১৬ সালের ৯ নভেম্বর সকালে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল আকন্দবাড়িয়া গ্রামের ফার্মপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় রশিদা খাতুনকে ৪৭ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়।
এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসের পরিদর্শক বিশ্বাস মফিজুল ইসলাম সদর থানায় দুজনকে আসামি করে মামলা করেন। পরে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে মাদকদ্রব্য অফিসের উপ-পরিদর্শক আবুল কালাম আজাদ দুই আসামিকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দেন।
মামলায় মোট আট জনের মধ্যে সাতজনের সাক্ষ্য গ্রহণের পর বুধবার দুপুরে আদালত রায় ঘোষণা করেন।
হুসাইন মালিক/এএইচ/জেআইএম