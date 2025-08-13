শিক্ষার্থীদের হাতে ফলদ-বনজ চারা তুলে দিল ‘প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব’
‘সবুজে সাজাই বাংলাদেশ’স্লোগান সামনে রেখে সাতক্ষীরায় ‘প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের’ উদ্যোগে ধুলিহর-ব্রহ্মরাজপুর (ডিবি) মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবুজ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুর ১২টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শোয়াইব আহমাদ।
তিনি বলেন, ‘গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, তাই সবাইকে গাছ লাগাতে হবে এবং সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে হবে।’
বিদ্যালয়ের সভাপতি সরফরাজ নেওয়াজ সাগরের সভাপতিত্বে এবং জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট মুনির উদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক স ম শহিদুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক মো. এমাদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক এসএম শহীদুল ইসলাম ও ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদসহ স্থানীয় ব্যক্তি ও সাংবাদিকরা।
কর্মসূচিতে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে দুটি করে চারা দেওয়া হয়।
আহসানুর রহমান রাজীব/এএইচ/জিকেএস