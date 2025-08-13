পঞ্চগড়
ধসে গেছে স্লুইস গেট, পানিবন্দি হাজারো মানুষ
পঞ্চগড়ে টানা বৃষ্টিতে পানির তোড়ে ধসে গেছে কুচিয়ামোড় স্লুইস গেট। এতে করে সদর উপজেলার কুচিয়ামোড় ও বন্দরপাড়া এলাকার কয়েক হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গোটা কাজল দিঘি ইউনিয়ন।
স্থানীয়রা জানান, কুচিয়ামোড় সংলগ্ন স্লুইস গেট ধসে যাওয়ায় কাজল দিঘি ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ দুর্ভোগে পড়েছেন। বিকল্প পথে কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার ঘুরে জেলা শহরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হচ্ছে তাদের। নদীতে ভেসে গেছে গেটের দুই পাশে থাকা পাঁচটি দোকান।
এছাড়া টানা বৃষ্টিতে শহরের কামাতপাড়া, তুলার ডাংগা, নিমনগর, উত্তর জালাসি পাড়াসহ বিভিন্ন এলাকার নিম্নাঞ্চলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা রবিউল ইসলাম বলেন, আমাদের এখানে কয়েকটি দোকানের বিভিন্ন মালামাল নদীতে ভেসে গেছে। সব মিলিয়ে দুই থেক আড়াই লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
সমির আলী বলেন, স্লুইস গেটটি ছিল আমাদের যাতায়াতের ভরসা। সেটি ধসে যাওয়ায় জরুরি রোগী হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের কৃষিপণ্য বাজারে নিয়ে যেতে হলে ৮-১০ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরে যেতে হচ্ছে।
কুচিয়ামোড় মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মনিরা খাতুন বলেন, স্লুইস গেটটি ধসে যাওয়ায় স্কুল-কলেজ ও মাদরাসার শিক্ষার্থীরা যাতায়াত করতে পারবে না। তাদের কথা ভেবে দ্রুত একটি অস্থায়ী সেতু নির্মাণ করা জরুরি।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ রায় বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় পঞ্চগড়ে ৩৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। কয়েকদিন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে।
এ বিষয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকির হোসেন বলেন, স্লুইস গেটটি ধসে যাওয়ার খবর শুনে সরজমিন পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। ওই ব্রিজ সংস্কারে টেন্ডার প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু এরমধ্যে সেটি ভেঙে গেছে। নতুন ব্রিজ নির্মাণে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সফিকুল আলম/আরএইচ/জেআইএম