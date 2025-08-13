মালামাল লুট
আওয়ামী ‘সন্ত্রাসীদের’ চাঁদা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীর ওপর হামলা
নরসিংদীর রায়পুরায় চাঁদা না দেওয়ায় দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একজন ইন্টারনেট ও ডিস ব্যবসায়ীর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা। তারা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে নগদ ৫০ হাজার টাকা ও ল্যাপটপসহ মূলবান জিনিসপত্র লুট করে নেন।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রায়পুরা উপজেলা চাঁনপুর ইউনিয়নের সদাগর কান্দি গ্রামে চক বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগের প্রস্তুতি নিয়েছেন ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী।
হামলার শিকার ডিস ও ইন্টারনেট ব্যবসায়ী ফরহাদ মিয়া অভিযোগ করে বলেন, গত ৭-৮ মাস ধর এলাকার চিহ্নিত আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী সাগর ও কবির আমার কাছে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা আমাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। এরই জের ধরে মঙ্গলবার সকালে চাঁনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি হাদিছ মিয়া ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল আলীর ভাই সদাগর কান্দি স্কুলের সভাপতি ফরিদ মিয়া, আওয়ামী লীগ নেতা কবির, খোরশেদ, ইমান, লিয়াকত আলীর নেতৃত্বে স্থানীয় সদাগর কান্দি গ্রামে চকবাজারে ফরহাদের ইন্টারনেট ও ডিস ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো হয়। ওইসময় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তার দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকা, ল্যাপটপ, কম্পিউটারসহ মূলবান জিনিসপত্র লুট করে নেন।
ওইসময় আত্মরক্ষার্থে পাশের একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে আশ্রয় নেন ফরহাদ মিয়া। সেখানেও হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। দৌড়ে নিজ বাড়িতে আশ্রয় নেন তিনি। সেখানেও তার ওপর হামলা করা হয়।
ফরহাদ মিয়া অভিযোগ করে বলেন, এর আগেও সন্ত্রাসীরা বাদল নামের এক ব্যবসায়ীকে বাজারে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। তাদের ভয়ে এলাকায় কেউ মুখ খুলতে চায় না।
রায়পুরা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) প্রবীর ঘোষ বলেন, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। দুই পক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
