নারায়ণগঞ্জে ১৭ টন পলিথিন জব্দ, জরিমানা ৪ লাখ

নারায়ণগঞ্জে ১৭ টন পলিথিন জব্দ, জরিমানা ৪ লাখ
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় অবৈধ পলিথিন উৎপাদনকারী কারখানায় যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ ও তিন প্রতিষ্ঠানকে মোট চার লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) দিনব্যাপী ফতুল্লার ভুইগড় এলাকায় র্যাব-১১, পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসন এ অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানে সোহাগ পলিথিন কারখানাকে এক লাখ টাকা জরিমানা, আল মদিনা কারখানাকে দুই লাখ এবং আব্বাসিয়া পলিমার প্রতিষ্ঠানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় তিন কারখানা থেকে মোট ১৭ টন পলিথিন জব্দ করা হয়।
র্যাব-১১ অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচএম সাজ্জাদ হোসেন বলেন, নিষিদ্ধ পলিথিনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চলছে। পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করার কার্যক্রমও চলছে।
